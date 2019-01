Bloodborne, Uncharted 4 e The Last of Us in offerta su Amazon

Amazon.it ha dato il via ad un'interessante promozione dedicata ai titoli della collana PlayStation Hits che, già di per sé, propone i più grandi successi di PlayStation 4 a prezzo stracciato...

Nello specifico, portiamo alla vostra attenzione tre dei migliori titoli presenti nel catalogo della console Sony, ci riferiamo ad Uncharted 4 Fine di un Ladro, The Last of Us Remastered e Bloodborne, ai quali si aggiungono LittleBigPlanet 3 e DriveClub.

Un'occasione senza dubbio ghiotta, specialmente per tutti i giocatori che sono entrati solo di recente nel mondo di PlayStation 4. Precisiamo che le offerte segnalate sono valide solo fino ad esaurimento scorte e per un periodo limitato, sebbene Amazon.it non abbia specificato una tempistica precisa. Se siete interessati, vi consigliamo di approfittarne quanto prima.