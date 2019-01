Bloodborne: un Utente scova nel Gioco l'ambientazione del Trailer di Debutto

Bloodborne ha esordito in esclusiva su Playstation 4 nell'ormai relativamente lontano 2015. Alcuni anni sono trascorsi, eppure, sembra proprio che l'appassionata Community del Gioco stia ancora scoprendo alcuni piccoli misteri legati al Titolo!

Tra le scoperte più recenti, realizzate principalmente tramite attività di datamining, posiamo infatti annoverare Boss inediti o contenuti rimossi nel corso del processo di elaborazione della versione finale del Gioco. Tuttavia, nuovi dettagli che circondano l'affascinante Universo Narrativo partorito dalla mente di Hidetaka Miyazaki continuano, a quanto pare, ad emergere.

Sembra infatti che un Giocatore sia riuscito ad identificare la location in-game in cui è ambientato il Trailer di Debutto di Bloodborne, che, per comodità, vi riproponiamo in apertura a questa news. L'Utente attivo su Reddit con il nickname HickRarrison ha infatti segnalato un'opera di confronto del video in questione con le varie aree di gioco presenti in Bloodborne, scoprendo che la sequenza iniziale mostrata al suo interno potrebbe essere in realtà ambientata in una zona precisa di Cathedral Ward. Come potete verificare nei post indicati dall'Utente, che potete visualizzare in calce a questa news, la somiglianza è effettivamente innegabile. Certo, come comprensibile, l'illuminazione ed alcuni dettagli sono differenti, ma lo scorcio mostrato appare il medesimo. Ve ne eravate mai accorti?



Purtroppo, sino ad ora, la devozione della Community nei confronti del Titolo non è stata sufficiente a spingere FromSoftware ad annunciarne un seguito, anche se, recentemente, Miyazaki ha fatto alcune allusioni in merito a due progetti non ancora annunciati. Nell'attesa di saperne di più, ricordiamo che la Software House è attualmente al lavoro su Sekiro: Shadows Die Twice.