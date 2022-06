Bloodborne: Venezia incontra Lovecraft nell'affascinante reinterpretazione di un fan

A distanza di ormai diversi anni dalla sua pubblicazione, Bloodborne continua ad essere uno dei giochi più apprezzati dai giocatori, e non manca giorno in cui non venga chiesto a Sony di realizzare un port PC e PS5, una remastered, un remake o un sequel dell'action game a tinte horror ideato da Hidetaka Miyazaki.

Nella paziente attesa che qualcosa di ufficiale venga prima o poi annunciato, il Concept Artist italiano Piero Vianello ha provato a reimmaginare il capolavoro FromSoftware in un setting completamente diverso dalla Londra vittoriana che siamo abituati a frequentare. Come potete osservare tramite le magnifiche illustrazioni che vi abbiamo riportato più in basso, l'artista ha creato un inaspettato incrocio tra gli scorci lussureggianti di Venezia e l'estetica disturbante e sanguinolenta tipica di Bloodborne e di Howard Philips Lovecraft, scrittore a cui Miyazaki si è fortemente ispirato per creare l'incubo di Yharnam.

"Mi sono divertito un po' a usare l'IA midjourney per immaginare Bloodborne con ambientazioni ispirate a Venezia", dichiara Vianello in un post su Facebook. "Sovraverniciato e con un po' di photo-bashing il primo, niente di speciale. Che dire, l'arte dell'IA sta diventando incredibile, sembra ancora strana ma come modo preliminare per implementare il classico lavoro di pre-produzione di concept art potrebbe essere davvero interessante. Ottimo modo per iniziare a esplorare le impostazioni ecc. Ecco il primo lotto". Cosa ne pensate di queste illustrazioni? Vi piacerebbe un seguito di Bloodborne in un'ambientazione così tanto differente dalla Londra vittoriana immaginata da FromSoftware?

Recentemente un fan ha mostrato Bloodborne in 4K a 60fps raggiunti grazie all'IA neurale.