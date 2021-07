Bloodborne in versione PS1: lo scontro con Padre Gaiscogne nel video del demake

Lo scorso gennaio, abbiamo scoperto l'esistenza di un demake di Bloodborne in via di sviluppo: il progetto, curato dalla sviluppatrice Lilith Walther, punta a reimmaginare l'esperienza della tenebrosa opera di Miyazaki come se fosse un gioco per la prima storica PlayStation.

Abbiamo già potuto saggiare i frutti del suo lavoro nei mesi scorsi, ammirando Yarnham trasformata in una pista di Mario Kart e la battaglia con il Chierico Belva. Nelle scorse ore la sviluppatrice ha pubblicato un nuovo video sul suo canale YouTube, stavolta mostrandoci lo scontro con Padre Gaiscogne, ossia il secondo boss del gioco dopo il già menzionato Chierico. Walther ha spiegato di aver aggiunto alcuni dettagli non presenti nell'originale per PlayStation 4, come la torre dell'orologio e il suono delle sue campane e un effetto luminoso verde presente nel materiale trapelato di Project Beast, nome in codice che contrassegnava Bloodborne durante le prime fasi dello sviluppo.

Walther afferma di aver bisogno di ancora diverso tempo per ultimare e rifinire la battaglia, ma già in questo stato è possibile notare l'incredibile cura riposta nei dettagli, che rendono questo progetto estremamente affascinante, specialmente per chi ha vissuto la prima generazione PlayStation ed è rimasto affezionato al look dei suoi giochi. Purtroppo, non è ancora chiaro se verrà mai pubblicata una demo del PS1 Demake di Bloodborne.