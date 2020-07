Bloodborne X Hello Kitty: la bizzarra collaborazione negli artwork di un fan

Mentre i Cacciatori e le Cacciatrici che hanno percorso le oscure vie di Yharnam continuano a domandarsi se vedranno mai l'annuncio di un Bloodborne 2, il titolo FromSoftware continua a occupare un posto speciale nel cuore di moltissimi appassionati.

A distanza di anni dalla pubblicazione dell'Action RPG dalle tinte lovecraftiane, la community continua a discutere dei misteri celati da Hidetaka Miyazaki nel mondo di gioco e dar vita ad omaggi di vario genere a questo cupo ma intrigante immaginario. In quest'ultima categoria rientra una bizzarra sinergia immaginata da un appassionato videogiocatore attivo su Twitter come "Peach".

Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, l'utente ha provato a dare vita ad una collaborazione tra Blooodborne e...Hello KItty! Ognuno dei principali personaggi che popolano l'esclusiva PlayStation 4 sono stati ricreati in versione chibi ed adattati all'universo e allo stile dell'iconica mascotte. Nessuno sembra essere sfuggito a questo peculiare what if: dalla Cacciatrice Eileen all'Automa, passando per Micolash o la Regina dei Vilesangue, gli NPC di Bloodborne sono stati completamente trasformati. Cosa ve ne pare del risultato finale?

In attesa di eventuali aggiornamenti sul futuro dell'acclamata IP FromSoftware, segnaliamo che gli ultimi rumor indicavano come in dirittura d'arrivo una versione PC di Bloodborne.