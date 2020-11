Bloodborne x Mario Kart:musicista ricrea la colonna sonora nello stile del racing Nintendo

Da grande appassionato di videogiochi, il musicista Alex Moukala ha provato a riarrangiare alcuni brani della colonna sonora ufficiale di Bloodborne abbracciando uno stile decisamente più "leggero" come quello della serie racing nintendiana di Mario Kart.

Il celebre musicista e compositore, in passato, ha collaborato alla realizzazione dei brani utilizzati per la promozione di kolossal hollywoodiani come Avengers Endgame. In questo suo nuovo esperimento, Moukala ci aiuta a riflettere sull'importanza della musica nella creazione di un'esperienza che, come quelle di Bloodborne o Mario Kart, sarebbero state private di buona parte del loro fascino senza un'adeguato sottofondo.

Il remix in salsa nintendiana del capolavoro soulslike di FromSoftware, però, non è l'unico lavoro svolto da Moukala per trasformare le colonne sonore dei videogiochi più amati: nelle scorse settimane, infatti, il musicista, produttore e insegnante ha rielaborato in chiave funky lo stesso Bloodborne e riarrangiato la colonna sonora dell'esclusiva PS4 rifacendosi, questa volta, all'universo platform di Super Mario.

In calce alla notizia trovate gli ultimi progetti di Moukala, fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo. Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere il nostro approfondimento con tutti i contenuti tagliati da Bloodborne.