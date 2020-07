Bloodborne sembra Zelda per Super Nintendo nel nuovo demake gratuito!

Da grande appassionato di soulslike, il programmatore indipendente Max Mraz ha realizzato un demake giocabile di Bloodborn: il progetto è già online ed è scaricabile gratis su PC.

L'esperienza ludica offerta da Mraz con Yarntown prova a ricreare le emozioni suscitate dall'action ruolistico di From Software in esclusiva su PS4, ripensandone però l'intero comparto grafico e le meccaniche di gameplay nello stile delle avventure con visuale dall'alto per console 16-bit.

Come suggerito dal nome di questo progetto amatoriale, in Yarntown ritroviamo la rappresentazione demake dello scenario di Bloodborne ambientato nel centro della città gotica di Yharnam: il sistema di combattimento ideato da Mraz attinge a piene mani dagli action RPG più iconici del Super Nintendo come Zelda A Link to the Past.

L'autore di Yarntown si è persino sforzato di ricreare il sistema di gestione della salute e della resistenza dell'eroe di Bloodborne, come pure le meccaniche per la schivata elusiva e il potenziamento delle armi nell'Hub del Sogno del Cacciatore. Non mancano poi le rappresentazioni in pixel art dei mostruosi nemici che popolano i vicoli di Central Yharnam. In calce alla notizia trovate il link per scaricare gratis Yarntown, ma prima vi consigliamo di ammirare il video gameplay confezionato dallo stesso autore di questo lodevole progetto dedicato a Bloodborne.