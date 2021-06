Bloodhunt: un trailer ci mostra il battle royale di Vampire The Masquerade

A distanza di svariati mesi dalla pubblicazione del primo teaser di Bloodhunt, all'epoca conosciuto solo come il battle royale ambientato nello stesso universo di Vampire The Masquerade, ecco che il particolare titolo targato Sharkmob si mostra al pubblico con un trailer che ne svela il gameplay.

Il gioco in questione, il cui titolo definitivo è Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, è uno sparatutto in terza persona con una forte componente action nel quale i giocatori vestiranno i panni di un vampiro tra le strade di Praga, città che farà da sfondo alle partite che prevedono la partecipazione di giocatori. Tra le peculiarità del titolo troviamo sicuramente la possibilità di scalare ogni superficie con grande agilità e gli NPC in giro per la mappa, dal momento che i civili possono essere eliminati per ottenere potenziamenti e curarsi grazie al loro prezioso sangue.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che l'uscita di Vampire: The Masquerade - Bloodhunt è attualmente prevista esclusivamente su PC entro la fine del 2021 e tra qualche settimana sarà possibile provare il gioco grazie alla Closed Alpha. Chiunque sia interessato può registrarsi sul sito ufficiale e aggiungere il gioco alla lista dei desideri tramite la pagina ufficiale Steam.