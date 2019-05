Bloodlines 2: una demo del ritorno di Vampire in arrivo ad Ottobre

Tremate, tremate, i vampiri son tornati! O meglio, stanno per tornare. Come che sia, i fan di Vampire: The Masquerade saranno più che contenti di sapere che è in arrivo una demo giocabile dell'attesissimo Bloodlines 2 durante il mese di Ottobre.

Lo ha confermato Hardsuit Labs, rivelando che la demo in questione sarà disponibile al PDXCON 2019 e sarà giocabile da tutti i partecipanti, naturalmente in maniera gratuita. La speranza è che, come avvenuto già in passato per altri titoli, la stessa demo non venga resa poi disponibile per il download anche sulle console di riferimento, in modo che anche chi non può partecipare alla manifestazione per motivi logistici, possa dare un'occhiata allo stato di sviluppo del titolo.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 sarà un sequel diretto del primo Bloodlines, e i giocatori potranno esplorare l'oscuro mondo di gioco, vivendo come vampiri in una città che brulica di personaggi intriganti con i quali potranno interagire. Particolare enfasi sarà posta sul combattimento corpo a corpo, mentre tra le novità più interessanti ci saranno la visuale in prima persona, che supporterà il ray tracing di Nvidia, e, per chi lo giocasse su PC, le varie mod a disposizione.

L'uscita è prevista per il primo trimestre del 2020. Per saperne di più nel frattempo, potete ripercorrere nel nostro speciale la storia di Vampire The Masquerade, mentre sul nostro sito trovate tutte le ultime informazioni su Bloodline 2.