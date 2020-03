Bloodroots, l'Indie di Paper Cult è ora disponibile su PC, PS4 e Nintendo Switch!

Direttamente dal Canada, approda sul mercato videoludico Bloodroots, un intrigante Indie che narra la storia di una violenta vendetta, ponendo il giocatore nei panni di un uomo rimasto vittima di un misterioso tradimento.

Dato per morto dal suo killer, il protagonista, Mr. Wolf, è invece ancora in forze e pronto a cimentarsi in un'ardua caccia all'uomo, attraverso un mondo di gioco che rievoca atmosfere western. Prende così vita un frenetico gioco d'azione, in cui ciò che ci circonda diventerà l'arma attraverso la quale farsi largo sino all'obiettivo finale. Tra scale a pioli, accette, scale e persino carote, l'arsenale a disposizione di Mr. Wolf si presenta come decisamente peculiare.



Brandendo senza riserve oggetti che compongono il mondo di gioco, il giocatore può dare vita a combo spettacolari ad alto tasso di violenza. Facendosi largo attraverso una selezione di livelli interamente disegnati a mano, Mr. Wolf si avvicinerà sempre di più a scoprire le ragioni che hanno condotto il misterioso killer a tradirlo e attaccarlo mortalmente. Per farvi un'idea della atmosfere del titolo, in apertura potete trovare un trailer di presentazione dell'Indie firmato dagli sviluppatori canadesi di Paper Cult.

Bloodroots è attualmente disponibile su più piattaforme ed è dunque accessibile agli utenti PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch.