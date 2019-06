Bloodstained Recensioni: accoglienza più che positiva da parte degli utenti Metacritic

Bloodstaine: Ritual of the Night è disponibile solo da poche ore e, nonostante la critica videoludica internazionale non si sia ancora espressa ufficialmente sul gioco, i primi pareri dei giocatori sono molto positivi.

Basta infatti fare un giro su Metacritic per vedere i voti piuttosto generosi delle valutazioni scritte dagli utenti. Se escludiamo quel paio di 0/1 dati da qualche fan non felicissimo, ci ritroviamo infatti dinnanzi ad una serie di votazioni superiori al 9. Attualmente la versione PC vanta un punteggio medio di 91 su 19 recensioni, quella PS4 di 89 su 25 recensioni e quella Xbox One ha una sola valutazione che porta direttamente il gioco a 90 punti. A questo punto non ci resta altro da fare che attendere le recensioni della stampa specializzata, le quali potrebbero confermare il parere degli utenti.

Vi ricordiamo che il gioco è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam e GOG), mentre la versione Nintendo Switch arriverà sia in formato fisico che digitale a partire dal prossimo 25 giugno 2019.

Sapevate che, stando ad una recente dichiarazione di Koji Igarashi, Bloodstained potrebbe diventare una serie nel caso in cui il gioco dovesse avere successo? Uno dei primi DLC gratuiti di Bloodstained permetterà di vestire i panni di Zangetsu e dovrebbe arrivare a breve su tutte le piattaforme.