Bloodstained: arriva la mod di Morrigan, lottatrice di Darkstalkers

Siete fan di Darkstalkers e state giocando alla versione PC di Bloodstained: Ritual of the Night? Allora dovete assolutamente dare uno sguardo a questa nuova mod con protagonista la bella Morrigan.

Il modder thor777 ha infatti pubblicato alcuni file che permettono in pochi e semplici passi di sostituire il modello di Miriam con quello della lottatrice dai capelli verdi e giocare nei suoi panni. A differenza delle mod più complesse, questa si limita semplicemente a cambiare il personaggio senza aggiungere animazioni, armi o suoni unici. L'unica particolarità risiede nella possibilità di cambiare l'abito del personaggio con 6 diverse colorazioni e, stando a quanto dichiarato dall'autore della mod, presto arriveranno ulteriori opzioni per la personalizzazione.

Per installare la mod, che è compatibile esclusivamente con la versione PC del gioco, vi basterà scaricare tutto il necessario dalla pagina ufficiale su NexusMods, creare una cartella intitolata "~mods" nel percorso " BloodstainedRotNContentPaks" e incollare il file Morrigan.pak nella cartella appena creata. A questo punto non resta altro da fare che avviare il gioco con la nuova protagonista. Vi invitiamo inoltre a leggere la descrizione della mod sul sito ufficiale per scoprire tutti i dettagli su eventuali incompatibilità ed evitare problemi di alcun tipo. Nel caso poi dovesse venirvi voglia di tornare alla protagonista originale, vi basterà rimuovere il file per riportare tutto alla normalità.

Vi ricordiamo che negli ultimi giorni gli sviluppatori hanno annunciato di essere al lavoro sulla versione Switch di Bloodstained, la quale soffre di numerosi problemi tecnici. Avete già letto del bizzarro modo in cui la difficoltà dei boss di Bloodstained è stata bilanciata?