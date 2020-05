Bloodstained: arrivano Zangetsu e la modalità Randomizer

Ci è voluto un bel po' di tempo, ma sembra che i tanto attesi contenuti aggiuntivi di Bloodstained: Ritual of the Night stiano finalmente per arrivare su tutte le versioni del gioco.

Parliamo nello specifico di Zagetsu e della modalità Randomizer. Il primo non è altro che un secondo personaggio giocabile che potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente dai giocatori che hanno portato a termine l'avventura almeno una volta con il finale buono. A differenza di Miriam, Zangetsu non fa utilizzo dei frammenti con le abilità dei nemici e il suo combat system è basato su una serie di abilità che coinvolgono la sua spada e che, se attivate, consumano MP. Quando si gioca nei panni di questo secondo personaggio non è inoltre possibile visionare i filmati della storia, completare le quest secondarie e aprire i forzieri. Altra interessante novità riguarda il Randomizer, ovvero una schermata attraverso la quale i giocatori potranno personalizzare la propria esperienza di gioco modificando un elevato numero di parametri. Come potete vedere nell'immagine in calce alla notizia, tramite il Randomizer si possono cambiare gli obiettivi della run, personalizzare i drop, alterare la posizione degli oggetti chiave e tanto altro.

Questi contenuti arriveranno il prossimo 7 maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC. L'aggiornamento per la versione Nintendo Switch non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma il team di sviluppo ha annunciato che in questo caso l'update verrà pubblicato tra la fine di maggio e l'inizio di giugno.

Vi ricordiamo che gli sviluppatori hanno annunciato solo qualche mese fa che la modalità rogue-like di Bloodstained Ritual of the Night è stata cancellata.