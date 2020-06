Bloodstained Curse of the Moon 2 annunciato da Igarashi per PS4, Xbox One, Switch e PC

A sorpresa, Koji Igarashi è intervenuto nel corso del New Game+ Expo per annunciare Bloodstained: Curse of the Moon 2, nuovo action a scorrimento orizzontale dal sapore retrò di Inti Creates.

Seguito diretto di Bloodstained: Curse of the Moon del 2018, nato come progetto collaterale a Bloodstained: Ritual of the Night, questo secondo capitolo è in sviluppo per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch ma risulta essere privo di una finestra di lancio.

Bloodstained: Curse of the Moon 2 vanterà una nuova storia supervisionata dal creatore della serie in persona, Koji Igarashi, e metterà a disposizione dei giocatori quattro diversi personaggi - Zangetsu, Dominique, Rober e Hachi - tre dei quali risultano essere completamente nuovi. Gli eroi saranno caratterizzati da abilità e opzioni di gameplay uniche, che permetteranno di completare i livelli principali in modi differenti.

In cima a questa notizia potete ammirare il trailer di annuncio, mentre in calce trovate i primi screenshot condivisi da Inti Creates.