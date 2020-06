Bloodstained Curse of the Moon 2 ha una data d'uscita, ed è molto vicina

Nottata movimentata per Inti Creates. Lo studio di sviluppo giapponese, oltre ad aver annunciato annunciato Azure Strker Gunvolt, ha anche svelato la data d'uscita di Bloodstained: Curse of the Moon 2.

L'attesa per la data di lancio di Bloodstained: Curse of the Moon 2 è stata davvero breve: il nuovo titolo è stato presentato da Koji Igarashi meno di una settimana fa in occasione del New Game+ Expo, e grazie ad un nuovo trailer scopriamo che l'attesa non sarà per nulla lunga, poiché verrà lanciato il prossimo 10 luglio su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. I preordini risultano essere già attivi sul Nintendo eShop americano, dove il gioco è proposto al prezzo di 14,99 dollari.

Inti Creates ha colto l'occasione per annunciare altre tre personaggi giocabili, ossia Miriam, Alfred e Gebel, tutti in arrivo da Bloodstained: Curse of the Moon e visibili in azione nel trailer in apertura di notizia. I tre eroi andranno ad unirsi ai quattro già presentati in occasione dell'annuncio del gioco, Zangetsu, Dominique, Rober e Hachi. Le novità non terminano qui, poiché è stata pure confermata la modalità cooperativa in locale per due persone. Il secondo giocatore può unirsi alla partita in ogni momento, e collaborare per creare strategie creative e uniche per completare i livelli.