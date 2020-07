Bloodstained Curse of the Moon 2 è ora disponibile e si presenta nel trailer di lancio

Il trailer di lancio di Bloodstained: Curse of the Moon 2 ci avvisa che il nuovo titolo di Inti Creates è ora disponibile all'acquisto sulle piattaforme digitali di PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch al prezzo di 14,99 euro.

Bloodstained: Curse of the Moon 2 unisce la classica azione in due dimensioni e un'estetica a 8 bit con una giocabilità di stampo moderno, presentando la medesima struttura a scenari multipli predecessore con una nuova storia supervisionata da Koji Igarashi in persona.

In questa nuova avventura, oltre a Zangetsu, uno spadaccino dell'estremo oriente che cova rancore verso i demoni e gli alchimisti che li hanno evocati, i giocatori possono impersonare anche altri personaggi, tra cui l'esorcista Dominique e gli eroi del capitolo originale. Ogni nuovo personaggio aggiunge una varietà di opzioni di gameplay, abilità e modi per completare i livelli di gioco. Per la prima volta è anche possibile creare coppie di cacciatori di demoni in cooperativa locale per due giocatori, in modo da abbinare i loro punti di forza. Vi lasciamo alla visione del trailer di lancio, che potete trovare comodamente in cima a questa notizia.