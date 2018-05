Bloodstained: Curse of the Moon annunciato per PS4, Xbox One, Switch, 3DS, PS Vita e PC

Nelle scorse ore Inti Creates e Koji Igarashii hanno annunciato Bloodstained: Curse of the Moon, un gioco d'azione in 2D dallo stile retro basato su Bloodstained: Ritual of the Night. Verrà pubblicato in formato digitale al prezzo di 9,99 euro il prossimo 24 maggio su PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo 3DS e PC.

Il titolo è basato su Bloodstained: Ritual of the Night. Il suo sviluppo, infatti, è stato reso possibile dal raggiungimento di uno stretch goal della campagna Kickstarter di Ritual of the Night, avviata nel 2015. Può essere descritto come un "Igavania" a 8-bit, che ricalca lo stile dei capitoli 2D della saga Castlevania. I giocatori prenderanno il controllo di Zangetsu, che durante la sua avventura potrà reclutare altri compagnia di viaggio: Miriam, armata di frusta; Alfred, un alchimista; Gebel, che può trasformarsi in pipistrello.

Ognuno di essi ha abilità differenti e la capacità di utilizzare oggetti specifici. I giocatori potranno passare da uno all'altro durante le partite e sfruttare le loro caratteristiche uniche per superare i nemici e gli ostacoli. Bloodstained: Curse of the Moon, inoltre, includerà due livelli di difficoltà, Veteran e Casual.

In apertura di notizia potete ammirare il trailer dell'annuncio che può vantare la partecipazione di Koji Igarashi, mentre in calce trovate una galleria con le prime immagini condivise. Specifichiamo, infine, che i giocatori che hanno acquistato il tier da $28 della campagna Kickstarter potranno lo riceveranno senza alcun costo aggiuntivo.