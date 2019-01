Bloodstained Curse of the Moon e Assassin's Creed Rogue tra i Games with Gold di febbraio

Microsoft ha appena annunciato la lista dei titoli che gli abbonati al servizio Games with Gold potranno scaricare senza costi aggiuntivi su Xbox One e Xbox 360 durante il mese di febbraio.

Per quanto riguarda la line-up di Xbox One, il colosso di Redmond regala ai suoi utenti Bloodstained: Curse of the Moon, sorprendente tributo ai vecchi Castlevania in 8-bit e prequel dell'imminente Bloodstained: Ritual of the Night, e Super Bomberman R, che ha ridato vita alla storica seria arcade di Konami.

I possessori di Xbox 360, invece, potranno mettere in download Assassin's Creed Rogue, ultimo episodio della celebre saga Ubisoft ed essere pubblicato su console old gen, e Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy (entrambi i titoli sono disponibili in retrocompatibilità anche su Xbox One).

Di seguito, trovate un riepilogo riassuntivo dei titoli in arrivo gratuitamente a febbraio con le relative finestre temporali in cui potranno essere scaricati dagli abbonati a GwG:

Bloodstained: Curse of the Moon - Xbox One, scaricabile dall'1 al 28 febbraio

Super Bomberman R - Xbox One, scaricabile dal 16 febbraio al 15 marzo

Assassin's Creed Rogue - Xbox 360, scaricabile dall'1 al 15 febbraio

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy - Xbox, scaricabile dal 16 al 28 febbraio

Cosa ne pensate dell'offerta di Microsoft per il mese di febbraio? In cima alla notizia trovate come al solito un video di presentazione pubblicato dalla compagnia statunitense, con cui potete dare un rapido sguardo alle varie caratteristiche dei quattro giochi.