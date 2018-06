Bloodstained Curse of the Moon con Kenobit e Rainbow Six Siege in diretta il 4 giugno

Per la giornata di oggi (lunedì 4 giugno) abbiamo in programma due dirette dedicate ad altrettanti titoli: Bloodstained Curse of the Moon e Tom Clancy's Rainbow Six Siege, giocati in diretta sul nostro canale Twitch.

Bloodstained Curse of the Moon (Ore 16:00)

Kenobit torna sul canale Twitch di Everyeye.it con lo spin-off in salsa 8-bit di Bloodstained Ritual of the Night, erede spirituale di Castlevania.

Rainbow Six Siege (Ore 21:00)

In prima serata, nuovo appuntamento con RNade_, impegnato a giocare con lo sparatutto tattico di Ubisoft.

Entrambe le trasmissioni andranno in onda su Twitch. Vi invitiamo a iscrivervi al canale Twitch Everyeye.it, la registrazione è indispensabile per poter chiacchierare con gli altri spettatori in chat e interagire con i membri della redazione. Grazie ad essa, inoltre, potrete ricevere una comoda notifica sui vostri dispositivi, così non rischierete di perdervi le dirette!