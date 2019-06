Bloodstained, Destiny 2 e Apex Legends in diretta su Twitch questa settimana

Dopo la "sbornia" dell'E3 di Los Angeles riprende la normale programmazione targata Everyeye Live, per la settimana appena iniziata la redazione ha in programma un palinsesto decisamente ricco con trasmissioni dedicate a Borderlands 2, Destiny 2, Mortal Kombat 11 e Bloodstained Ritual of the Night.

Lunedì 17 giugno

Ore 17:00 - Borderlands 2: Borderlands 2: Commander Lilith & the Fight for Sanctuary

Ore 21:00 - Destiny 2 feat. Giorno Gaming

Martedì 18 giugno

Ore 16:00 - Q&A: Domande e Risposte

Ore 17:00 - Mortal Kombat 11 feat SchiacciSempre

Ore 19:00 - Apex: Legends feat. il Green

Ore 21:00 - Destiny 2 feat Giorno Gaming

Mercoledì 19 giugno

Ore 10:00 - Colazione con Everyeye

Ore 17:00 - Borderlands 2: Commander Lilith & the Fight for Sanctuary

Ore 21:00- Overwatch feat OneHandFra

Giovedì 20 giugno

Ore 17:00: DA DEFINIRE

Ore 20:00: 7 Giorni: Il Rotocalco Videoludico

Ore 21:00: The Division 2 feat. Giorno Gaming

Venerdì 21 giugno

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Bloodstained: Ritual of the Night

Ore 19: Apex Legends feat Il Green

Ore 21:00 - DA DEFINIRE

Sabato 22 giugno

Ore 17:00 - Super Smash Bros. feat SchiacciSempre

Domenica 23 giugno

DA DEFINIRE

Il palinsesto è provvisorio e soggetto a cambiamenti e modifiche. Per tutti gli aggiornamenti e per seguire le trasmissioni potete sintonizzarvi sul canale Twitch di Everyeye.it, le repliche invece saranno disponibili poco dopo sul canale YouTube Everyeye On Demand.