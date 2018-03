Bloodstained: la finestra di lancio sarà annunciata presto, demo in arrivo a giugno

Il nuovo aggiornamento per i backer diè stato pubblicato nelle scorse ore su Kickstarter e tramite la voce del publisherscopriamo nuovi dettagli sulla finestra di lancio.

Roberto Piraino fa sapere che "505 Games non ha annunciato ancora nessuna finestra di lancio per Bloodstained, possiamo dirvi però che lo faremo molto presto. Non siamo in grado di fornire una data di lancio esatta ma vi aggiorneremo sulla finestra temporale che vedrà l'uscita del gioco. Inoltre, posso annunciarvi che la Beta Backer Demo arriverà a giugno 2018 per coloro che hanno sostenuto il progetto su Kickstarter."

Piraino precisa che la demo per i backer (giocabile solo su PC) sarà a disposizione di coloro che anno finanziato lo sviluppo con un pledge di almeno 60 dollari e non sarà dunque accessibile a tutti. Bloodstained Ritual of the Night è atteso su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.