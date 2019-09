Bloodstained: Igarashi non si aspettava tutti i problemi della versione Switch

Bloodstained: Ritual of the Night, l'ultima fatica di Koji Igarashi, è stata piuttosto apprezzata sia dal pubblico che dalla critica, nonostante il gioco non sia assolutamente immune da difetti. Principalmente la versione Switch ha già ricevuto un gran numero di patch, ma sembra comunque qualitativamente inferiore alle altre.

Tanto che lo stesso producer di Castlevania e autore del titolo, si è detto piuttosto sorpreso dalla quantità di problemi riscontrati e dalla cattiva qualità in generale dello sviluppo della versione Nintendo del gioco, come dichiarato in una recente intervista:

"C'erano, certo, delle preoccupazioni per quanto riguarda le limitazioni dovute all'hardware, ma non ci aspettavamo fosse così brutto quando è uscito. Sfortunatamente sono successi alcuni problemi ch non ci aspettavamo. Con l'aiuto di WayForward questi problemi sono stati individuati e loro ora stanno lavorando duramente per ottimizzare la versione Switch".

Nonostante non tutto sia andato liscio però, Igarashi ha dichiarato anche che nelle sue intenzioni Bloodstained può diventare una serie vera e propria. Essendo questo capitolo stato realizzato grazie a Kickstarter, non c'è bisogno di affidarsi a grandi produttori che magari possano pretendere il controllo della direzione artistica. Che ci sia dunque un nuovo capitolo all'orizzonte?

Voi che ne pensate? Avete apprezzato Bloodstained? Vi farebbe piacere un sequel? Per approfondire, date un'occhiata alla nostra recensione di Bloodstained: Ritual of the Night.