Bloodstained incontra Child of Light: Aurora giocabile con il nuovo DLC gratis

Mentre si aspettano ancora novità su Bloodstained Ritual of the Night 2 già confermato ufficialmente, i fan del primo capitolo siano pronti per una graditissima aggiunta: Aurora, la protagonista di Child of Light, arriva all'interno del Metroidvania sotto forma di DLC gratuito disponibile dal 31 marzo 2022.

La piccola eroina dell'apprezzatissimo titolo Ubisoft sarà giocabile per l'intera avventura al posto di Myriam: per vestire i suoi panni basta semplicemente avviare una nuova partita e selezionarla tra i personaggi giocabili disponibili. Il publisher 505 Games ha inoltre diffuso anche una piccola introduzione per Aurora ed i motivi che la portano a ritrovarsi nel mondo di Bloodstained Ritual of the Night.

"Aurora ha perso la via e si risveglia in una nuova terra misteriosa e pericolosa. Armata con la Spada di Matildis e accompagnata dal fidato Igniculus, dovrà trovare un modo per fuggire. Nonostante la complicata situazione, Aurora non è sola. Johannes è pronto per dare una mano ed aumentare i suoi poteri sfruttando gli oggetti rinvenuti nelle casse durante l'avventura".

Va tuttavia specificato che il DLC gratis sarà disponibile dal 31 marzo solo su PC, PlayStation e Xbox, non è chiaro invece quando arriverà su Nintendo Switch dato che 505 Games non ha ancora comunicato una data. In ogni caso per i fan di Child of Light si tratta dell'unico modo per poter vestire ancora una volta i panni di Aurora in un'altra avventura: Child of Light 2 non è mai stato approvato da Ubisoft, nonostante una bozza del gioco fosse stata preparata dagli autori. Meglio dunque questo DLC che il nulla.