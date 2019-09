Bloodstained: Koji Igarashi vuole farne una serie, nuovo capitolo all'orizzonte?

Eccezion fatta per i problemi tecnici riscontrati con la claudicante versione Nintendo Switch, Bloodstained Ritual of the Night, il metroidvania ispirato a Castelvania Symphony of the Night e diretto dal maestro Koji Igarashi, ha ottenuto il favore della critica specializzata e dei giocatori.

Igarashi ha dichiarato che creare il gioco è stato tutt'altro che semplice, essendosi dovuto innanzitutto affidare alla raccolta fondi su Kickstarter, ma anche per aver appaltato diverse porzioni del titolo a degli studi ingaggiati in outsourcing. Quest'ultimo dettaglio ha reso particolarmente complesse le fasi di controllo della qualità del prodotto:

"Quando lavori con uno studio in outsourcing, può risultare difficile rispettare la qualità quando le cose continuano a cambiare. Con Bloodstained, abbiamo prima di tutto delineato gli obiettivi con lo studio outsource e ci siamo assicurati che risultassero chiare le nostre necessità, ma anche con una programmazione ben definita è stato difficile".

A causa di questa situazione, la versione Switch non ha sfortunatamente ricevuto la cura che avrebbe meritato: "Non mi aspettavo che sarebbe uscita in uno stato così negativo", ha infatti ammesso Igarashi, che poi ha confermato il proseguo dei lavori con WayForward per continuare a migliorare l'ottimizzazione sulla console ibrida. L'autore nipponico ha poi proseguito svelando di aver dovuto più volte ricreare alcune parti dell'esperienza, e di aver cancellato un particolare nemico dal gioco, ovvero "Una longilinea e serpentina creatura" ispirata alla serie di Castlevania.

In conclusione, dopo aver riversato così tanto impegno e passione per creare questo primo episodio, Igarashi ha confessato di voler trasformare Bloodstained in una vera e propria serie, e chissà che fra non troppo tempo non venga annunciato un seguito. Questo, tuttavia, non precluderà l'arrivo di "nuovi giochi dello stesso genere ambientati in universi differenti".

Ricordiamo che Bloodstained Ritual of the Night è disponibile ora su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Per tutti gli approfondimenti sul gioco, vi rimandiamo alla nostra Recensione dedicata.