Bloodstained Ritual of Night: anche Digital Foundry boccia l'edizione Nintendo Switch

Bloodstained: Ritual of Night sarà ricordato come uno dei progetti nati su Kickstarter più riusciti di sempre. La bontà della creatura di Koji Igarashi, in ogni caso, non è l'unica cosa sulla quale gli esponenti della stampa specializzati e i giocatori sono d'accordo. A quanto sembra, la versione per Nintendo Switch lascia molto a desiderare.

La scarsa qualità del porting per la console ibrida della grande N è sotto gli occhi di tutti, al punto che i ragazzi di 505 Games hanno già promesso l'arrivo di una serie di patch correttive. Intanto, la redazione di Digital Foundry ha deciso di indagare sulla faccenda, e ha realizzato un'approfondita video analisi che potete visionare in apertura di notizia.

Dall'analisi, innanzitutto, emerge che tutte le versioni hanno dei problemi. Quella per Nintendo Switch, in ogni caso, risulta essere la peggiore del lotto, più di quanto era lecito attendersi per le ovvie differenze in termini di potenza. In modalità docked Bloodstained: Ritual of Night gira alla risoluzione 720p, mentre in mobilità non supera i 576p. La pulizia dell'immagine è ulteriormente inficiata dall'implementazione di un anti-aliasing poco efficace. I problemi, in ogni caso, non si fermano affatto qui: le texture sono povere di dettagli a causa di una risoluzione molto bassa, gli shader - come quelli dell'acqua - sono enormemente semplificati, le ombre del personaggio non vengono proiettate, i caricamenti sono molto lunghi e il framerate non va oltre i 30fps, laddove le altre console puntano ai 60fps.

Per dettagli più approfonditi, vi invitiamo a visionare la video analisi di Digital Foundry. L'argomento, inoltre, è stato affrontato in maniera esaustiva anche dal nostro Marco Mottura nella sua analisi della versione Switch di Bloodstained.