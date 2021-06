Bloodstained Ritual of the Night 2 si farà, arriva la conferma ufficiale

Dopo i leak sul sequel di Bloodstained Ritual of the Night arriva ora la conferma ufficiale: il Metroidvania di Koji Igarashi avrà un seguito, attualmente nelle prime fasi di pianificazione.

Attraverso i profili social ufficiali del gioco gli sviluppatori confermano di essere al lavoro sul seguito di Bloodstained Ritual of the Night, attualmente il progetto è nelle primissime fasi e il team è concentrato sui nuovi contenuti per Bloodstained Ritual of the Night, viene chiarito infatti che ci sono ancora molte sorprese in arrivo per il primo capitolo della serie, anche se attualmente non ci sono dettagli più precisi in merito.

Bloodstained Ritual of the Night si è presentato al pubblico come l'erede spirituale di Castlevania, non un caso dal momento che il produttore Koji Igarashi ha diretto alcuni dei giochi più apprezzati della serie Konami. Nato come progetto su Kickstarter, Ritual of the Night ha poi trovato il supporto del publisher 505 Games che ha finanziato lo sviluppo e la pubblicazione su tutte le piattaforme.

L'accoglienza di pubblico e critica è stata positiva e buone sono state anche le vendite, tanto da convincere 505 a mettere in cantiere un nuovo capitolo di quello che è diventato uno dei franchise più interessanti del panorama indipendente.