Bloodstained Ritual of the Night: 505 Games conferma l'arrivo del sequel

È arrivata a sorpresa nel corso delle ultime ore la conferma del sequel Bloodstained: Ritual of the Night, l'ultimo progetto del papà di Castlevania ispirato proprio alla leggendaria proprietà intellettuale Konami.

A far emergere questa importante informazione è una piccola sezione riguardante il gioco all'interno dei risultati finanziari legati al Q3 dell'anno fiscale 2020/2021 del publisher, ovvero 505 Games. Nei documenti si parla di come il titolo di Koji Igarashi abbia avuto un discreto successo e oltre ad una media di 81 su Metacritic vanta più di 30 milioni di euro d'incassi grazie al milione di copie vendute. Dopo aver citato tutti i risultati raggiunti dal gioco viene confermato che il secondo capitolo è già in sviluppo ed è quindi probabile che nel corso dei prossimi mesi assisteremo all'annuncio ufficiale. Purtroppo nei documenti non vi sono indizi sul progetto, di cui al momento non conosciamo alcun dettaglio.

In attesa di nuove informazioni, vi ricordiamo che il primo capitolo del gioco ispirato a Castlevania è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC (tramite Steam), iOS e Android. Sapevate che proprio qualche settimana fa Bloodstained Ritual of the Night ha accolto la Modalità Classica e Kingdom Crossover?