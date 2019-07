Bloodstained Ritual of the Night: arriva il DLC Iga's Back Pack!

Gli sviluppatori di Bloodstained Ritual of the Night hanno pubblicato un DLC intitolato "Iga's Back Pack" disponibile inizialmente gratis solo per i backer di Kickstarter e ora regolarmente in vendita al prezzo di 9,99 euro.

Questo pacchetto darà accesso all'arma Swordwhip e ad un boss inedito, ovvero Koji Igarashi in persona. Iga's Back Pack è disponibile ora su Nintendo eShop e presto arriverà anche su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.

Il lancio anticipato sulla console ibrida potrebbe essere legato alla volontà di Igarashi di scusarsi per i problemi tecnici di Bloodstained su Switch, in via di risoluzione tramite una serie di patch, bugfix e aggiornamenti pensati per migliorare le performance e correggere tutti i principali bug riscontrati.

Bloodstained Ritual of the Night è stato accolto positivamente da pubblico e critica, definito da molti l'erede spirituale di Castlevania Symphony of the Night.