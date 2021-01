Bloodstained Ritual of the Night: arrivano la Modalità Classica e Kingdom Crossover

Gli sviluppatori di ArtPlay e il publisher 505 Games confermano la disponibilità su PC e console del doppio DLC gratuito di Bloodstained Ritual of the Night che introduce la Modalità Classica e il Kingdom Crossover.

Scaricabili in via del tutto gratuita su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, la Classic Mode di Ritual of the Night e il Kingdom Crossover fanno parte dei contenuti aggiuntivi promessi durante la campagna Kickstarter di Bloodstained.

La Modalità Classica proietta Miriam in una dimensione 8-bit: armata della sola spada-frusta, la protagonista dovrà affrontare Gebel e sopravvivere a cinque strazianti livelli, ciascuno difeso da un temibile mini-boss. La Classic Mode si lega a un sistema classificato che determina il punteggio in base al tempo richiesto per completare questa attività in salsa retrò, come pure al numero di morti e ai punti conseguiti nelle diverse ambientazioni.

Oltre a questa importante attività selezionabile nel menù "Modalità Extra", in Ritual of the Night assistiamo alla partenza del crossover con Kingdom Two Crowns. Il nuovo contenuto, denominato Kingdom Crossover, include una nuova area di gioco che rappresenta l'estetica in pixel art di Kingdom all'interno di questo nuovo livello sarà possibile rintracciare l'equipaggiamento Corona, che riduce i danni ricevuti al costo di oro, e il boss Archer Familiar Shard.