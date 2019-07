Bloodstained: Ritual of the Night, in arrivo un corposo update per Nintendo Switch

La versione Nintendo Switch di Bloodstained: Ritual of the Night non è stata particolarmente apprezzata, ed è stata duramente bocciata anche dall'analisi tecnica di Digital Foundry. Per fortuna c'è un corposo aggiornamento in arrivo questo mese che dovrebbe risolvere alcuni problemi.

Il più grave è sicuramente l'input delay, il ritardo tra la pressione dei tasti e l'effettivo momento in cui il personaggio compie l'zione richiesta, che dovrebbe essere risolto con l'update in arrivo il 15 Luglio, insieme ad altri miglioramenti riguardanti l'ottimizzazione del gioco.

L'aggiornamento è attualmente in fase di test, ed è anche stato rimandato di qualche giorno per via di un bug grafico che si era ripresentato. Oltre alla rimappatura di alcuni tasti, come ad esempio quello per la chiusura della mappa, ed al miglioramento di alcune piccole caratteristiche, sono stati anche risolti numerosi bug, come quello che bloccava gli oggetti sulle pareti, ad esempio.

Sono stati poi eliminati alcuni problemi riguardanti la vibrazione in alcuni livelli di gioco, e risolto un altro fastidioso bug che causava il crash del gioco durante il passaggio da una stanza all'altra. Passi in avanti anche per il DLC "Iga's Back Pack", che è stato approvato da Nintendo e che si trova ora nelle fasi finali di sviluppo.

