Bloodstained Ritual of the Night: in arrivo varie patch per migliorare la versione Switch

La versione Nintendo Switch di Bloodstained Ritual of the Night presenta purtroppo alcuni problemi tecnici e in generale non riesce a garantire un'esperienza soddisfacente dal punto di vista delle performance, a causa di una ottimizzazione non proprio perfetta.

Gli sviluppatori ed il publisher 505 Games sono al corrente della situazione ed hanno raccolto i feedback della community per iniziare i lavori su una serie di patch che andranno proprio a correggere le principali problematiche di questa versione, migliorando al tempo stesso la stabilità e le performance.

Jason Ryan, Community Manger Senior di 505 Games, fa sapere che "il team è già al lavoro per migliorare la situazione, anzichè una mega patch abbiamo pensato di lanciare una serie di aggiornamenti di piccole dimensioni così da non fare aspettare i giocatori troppo a lungo."

Il nuovo gioco di Koji Igarashi è ora disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, la produzione è stata accolta positivamente da pubblico e critica, come testimoniato anche dalla nostra recensione di Bloodstained Ritual of the Night.