Bloodstained Ritual of the Night: cancellate le versioni Mac e Linux

Bloodstained: Ritual of the Night è il nuovo progetto di Koji Igarashi. Finanziato tramite una campagna Kickstarter di successo, il gioco si presenta come un erede spirituale della storica saga videoludica di Castlevania ed è attualmente nel pieno dello sviluppo.

In data 27 dicembre 2018, Igarashi ha infatti pubblicato un aggiornamento sullo stato dei lavori del gioco, nel quale ha annunciato che lo sviluppo di Bloodstained: Ritual of the Night ha ormai raggiunto il suo picco. Il team starebbe infatti testando le performance del titolo su ogni piattaforma. Una notizia sicuramente positiva per coloro che attendono l'ultima fatica di Igarashi, ma che, tuttavia, è stata accompagnata anche da un triste annuncio.

All'interno del post pubblicato su Kickstarter, l'autore ha infatti dichiarato: "In questo aggiornamento, abbiamo un annuncio molto importante da fare. Bloodstained non sarà più supportato su Mac e Linux". Cessa dunque lo sviluppo di queste due versioni di Bloodstained: Ritual of the Night. Nel messaggio si sottolinea che ai sostenitori del progetto che pianificavano di giocare il titolo su Mac o Linux sarà comunque offerta la possibilità di indicare una nuova piattaforma di riferimento.



In passato, erano già state cancellate le versioni di Bloodstained: Ritual of the Night per Playstation Vita e Wii U, mentre si era aggiunto il supporto a Nintendo Switch. Il gioco è atteso per il 2019, ma la data di pubblicazione non è ancora stata resa nota.