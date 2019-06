Bloodstained Ritual of the Night: come sbloccare il Doppio Salto

Dopo avervi spiegato come usare il Viaggio Rapido in Bloodstained, in questa mini-guida vi mostriamo dove e come sbloccare l'abilità del Doppio Salto nel nuovo gioco di Koji Igarashi.

L'abilità del Doppio Salto vi tornerà molto utile per visitare diverse aree altrimenti inaccessibili. Di seguito vi spieghiamo come sbloccarla il più presto possibile.

Come sbloccare il Doppio Salto in Bloodstained: Ritual of the Night

Per ottenere l'abilità del Doppio Salto in Bloodstained: Ritual of the Night, prima di tutto dovrete raggiungere l'area della mappa denominata "Livre Ex Machina", che potete vedere nell'immagine riportata in basso. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente quest'area, potete guardare il filmato proposto in apertura.

Occorreranno circa 3-4 ore prima di raggiungere la zona in questione. Una volta giunti sul luogo, assicuratevi di salvare i vostri progressi: qui avrà infatti luogo un'impegnativa boss fight. Dopo aver sconfitto il nemico verrete ricompensati con l'ottenimento del Doppio Salto, abilità indispensabile per raggiungere diverse aree della mappa altrimenti inaccessibili.

Questo è tutto quello che c'è da sapere per sbloccare il Doppio Salto nel nuovo gioco dell'autore di Castlevania: Symphony of the Night. Come annunciato nel trailer di lancio di Bloodstained, il titolo è già disponibile in versione digitale su PC, PS4 e Xbox One, e uscirà in digitale il 25 giugno su Switch e infine il 28 giugno in formato fisico su tutte le console.