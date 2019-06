Bloodstained Ritual of the Night: come sbloccare e usare il Viaggio Rapido

Usare il Viaggio Rapido in Bloodstained Ritual of the Night è di vitale importanza per sopravvivere tra una boss fight e l'altra. In questa mini-guida vi spiegheremo come sbloccarlo e come utilizzarlo nel corso dell'avventura.

In Bloodstained Ritual of the Night è possibile utilizzare il Viaggio Rapido in due modi, a partire dalle prima fasi dell'avventura. Vediamo come fare.

Come sbloccare e utilizzare il Viaggio Rapido in Bloodstained Ritual of the Night

Prima di tutto, dallo store di casa vostra potrete acquistare un oggetto chiamato "Waystone". Utilizzandolo tornerete alla dimora della protagonista in modo istantaneo, mettendovi in salvo da eventuali pericoli.

Il metodo più immediato e frequente per utilizzare il Viaggio Rapido, tuttavia, rimane quello delle vetrate. Come potete vedere nell'immagine riportata a fondo pagina, nel corso dell'avventura è possibile imbattersi in delle grandi finestre di vetro colorate: interagendo con esse sarete in grado di usare il Viaggio Rapido, spostandovi istantaneamente in un qualsiasi altro punto della mappa in cui avete scoperto un'altra vetrata. Incontrerete la prima finestra di vetro a casa vostra, poi all'entrata del Castello, e molte altre ancora nel resto della mappa.

Questo è tutto quello che c'è da sapere per usare il Viaggio Rapido nel nuovo gioco di Koji Igarashi. Come ribadito nel trailer di lancio di Bloodstaneid Ritual of the Night, il titolo è già disponibile in versione digitale su PC, PS4 e Xbox One, e uscirà in digitale il 25 giugno su Switch e il 28 giugno in formato fisico su tutte le console.

