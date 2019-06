Bloodstained Ritual of the Night a confronto su Switch e PC a settaggi Bassi

Dopo una lunga attesa, Bloodstained Ritual of the Night, il successore spirituale del leggendario Castlevania Symphony of the Night, è finalmente disponibile sul mercato, da oggi anche in versione Nintendo Switch.

Puntuali come al solito, sono saltati fuori in rete diversi video comparativi che hanno messo a confronto la nuova edizione del titolo di Koji Igarashi con le altre rispettive varianti. Un filmato in particolare ha messo fianco a fianco Bloodstained Ritual of the Night in versione Nintendo Switch (in modalità Docked) e PC a settaggi bassi.

Dando uno sguardo al filmato che trovate in apertura, c'è da ammettere che l'edizione per la console ibrida della grande N non sembra eccellere dal punto di visto tecnico. Per quanto le impostazioni su PC siano al minimo, diversi effetti grafici (vedasi, ad esempio, l'acqua piovana che scivola sul fianco della nave) sembrano essere completamente assenti su Switch, nel mentre anche la qualità delle texture non pare essere particolarmente alta.

Lasciandovi alla visione del video confronto, vi ricordiamo che Bloodstained Ritual of the Night è disponibile ora su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Sulle nostre pagine potete scoprire come trovare l'area segreta a 8-bit. Per un approfondimento completo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Bloodstained Ritual of the Night.