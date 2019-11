Bloodstained Ritual of the Night: disponibile la patch che corregge l'HDR su Xbox One

Inti Crates ha avuto parecchio da fare dopo l'uscita di Bloodstained Ritual of the Night, soprattutto per quanto riguarda la problematica versione per Nintendo Switch. Anche i giocatori di Xbox One aspettavano da tempo una patch correttiva. Ora finalmente l'aggiornamento è arrivato.

505 Games ha infatti annunciato che l'aggiornamento 10.0.0.6 è ora disponibile per Xbox One. La patch risolve il fastidioso problema causato dall'HDR di Bloodstained che presentava colori sbiaditi e opachi. Inoltre sono stati corretti numerosi bug, oltre ad una revisione del sistema della mappa. Molti dei frammenti presenti nel gioco sono stati modificati (perlopiù nerfati, con valori di attacco ridotti e costi in termini di mana aumentati) così come diversi nemici a cui sono stati assegnati più PS. L'aggiornamento è arrivato in ritardo su Xbox One (è disponibile da tempo sulle altre piattaforme) e anche il prossimo DLC Backpack subirà un netto ritardo. La patch note completa è disponibile a questo link.

Nonostante i problemi riscontrati Bloodstained Ritual of the Night ha ricevuto il plauso del pubblico e della critica tanto che Koji Igarashi sembra aver intensione di farne una serie. Vi ricordiamo che la recensione di Bloodstained Ritual of the Night è disponibile sulle pagine di Everyeye.