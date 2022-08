Bloodstained Ritual of the Night: il nuovo DLC gratis è ispirato a Journey

A tre anni dal lancio, Bloodstained Ritual of the Nightil crossover con Child of Light, è arrivato il turno dell'Update 1.4 dedicato a Journey.

Previsto per martedì 23 agosto, l'aggiornamento 1.4 di Bloodstained Ritual of the Night introdurrà una nuova area e un nuovo boss ispirati a Journey, acclamata avventura sviluppata da Thatgamecompany e lanciata nel 2012 su PlayStation 3, nel 2015 su PS4 e nel 2019 su PC. La nuova sezione del gioco si chiamerà si chiamerà The Tunnels e sarà nascosta dietro ad un'entrata segreta: gli sviluppatori avvertono che, data la vastità dell'area, la sua esplorazione richiederà attenzione e l'utilizzo di abilità Shard.

Prima di lasciarvi ai primi screenshot di The Tunnels (li trovate nella galleria in calce a questa notizia), segnaliamo che l'Aggiornamento 1.4 di Bloodstained Ritual of the Night risolverà anche una serie di problemi, come l'errore timestamp della versione per Nintendo Switch, il bug della randomizzazione delle warp rooms e l'erronea visualizzazione dei comandi a schermo con l'utilizzo di configurazioni personalizzate per il controller.

Bloodstained: Ritual of the Night è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC via Steam, Google Stadia e dispositivi mobili iOS e Android. Nel 2021 è stato confermato lo sviluppo di Bloodstained: Ritual of the Night 2, ma da allora non sono più giunte notizie: all'epoca si trovava nelle primissime fasi.