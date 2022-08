Bloodstained Ritual of the Night diventa un gioco per Game Boy!

Il profilo Twitter Game Boy Demakes ci presenta il demake 8-bit di Bloodstained Ritual of the Night, erede spirituale di Castlevania sviluppato da Koji Igarashi, storico direttore della saga Konami che ha lavorato su alcuni dei capitoli più amati della serie.

Come dimostrano Bloodstained Curse of the Moon e Bloodstained Curse of the Moon 2, Bloodstained funziona molto bene riconvertito in 8-bit, ma perché limitarsi a riprendere lo stile dei giochi NES? C'è chi si è spinto oltre mettendo in atto il "trattamento Game Boy" e trasformando Bloodstained Ritual of the Night in un platform 2D in Pixel Art con grafica a toni di grigio.

Il risultato? Sicuramente notevole e in linea con quello di giochi come Castlevania The Adventure, Castlevania II Belmont's Revenge e Castlevania Legends, tre titoli usciti su Game Boy negli anni '90 e capaci di riscuotere un discreto successo.

Sempre parlando di Game Boy, sapevate che c'è chi ha creato il videogioco di Better Call Saul per Game Boy? La celebre serie televisiva spin-off di Breaking Bad è stata trasformata in un vero e proprio gioco 8-Bit per la console portatile più famosa del mondo, un lavoro che ha richiesto molto tempo ma il risultato finale è stato in grado di stupire tutti.