Bloodstained Ritual of the Night: gli sviluppatori di Shantae contribuiranno al progetto

Bloodstained: Ritual of the Night è l'ultimo progetto di Koji Igarashi, storico producer dei Castlevania, di cui il gioco rappresenta un innegabile omaggio.

Lo sviluppo di Bloodstained: Ritual of the Night ha avuto inizio grazie ad una campagna Kickstarter dallo straordinario successo. Dopo alcuni ritardi, Koji Igarashi ha confermato che il gioco uscirà nel corso del prossimo anno su tutte le piattaforme attualmente previste, ovvero PC, Playstaion 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Ad assistere lo sviluppatore nipponico e la Software House 505 Games, tuttavia, è appena giunto un nuovo soggetto: WayForward, studio di sviluppo ideatore della serie Shantae, il cui ultimo capitolo è stato pubblicato ad inizio 2017. Ad annunciarlo è lo stesso Igarashi, tramite un aggiornamento sullo stato dei lavori su Bloodstained: Ritual of the Night pubblicato su Kickstarter. In proposito, l'autore dichiara: "In considerazione dei loro risultati passati, WayForward aiuterà il team di sviluppo a realizzare la mia visione per questo gioco. Forse io sono persino più entusiasta di chiunque altri - con il loro aiuto Bloodstained diventerà un gioco ancora migliore".



Per celebrare la notizia, Igarashi ha inoltre pubblicato una nuova concept art legata a Bloodstained: Ritual of the Night, rappresentante un nuovo personaggio: Cyhyreath. Potete visionare l'immagine in calce a questa news. Lo sviluppatore ne descrive il design come tipicamente gotico e dichiara di esserne molto soddisfatto.