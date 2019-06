Bloodstained Ritual of the Night: grafica PS4 e Nintendo Switch a confronto in video

A seguito di una campagna di finanziamento Kickstarter conclusasi con successo, Koji Igarashi ha avuto la possibilità di sviluppare e pubblicare un erede spirituale della celebre serie videoludica Castlevania.

Dopo un lungo periodo di attesa, durato qualche anno, Bloodstained: Ritual of the Night è finalmente debuttato sul mercato, disponibile per i videogiocatori su PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch. Proprio queste due ultime versioni sono protagoniste di un'interessante video, che pone a confronto la resa grafica del gioco sulla home console Sony e sulla console ibrida della Casa di Kyoto. Realizzato dal canale Youtube "Nintendo World Report TV", il videoconfronto è visionabile direttamente in apertura a questa news. Sul lato sinistro del video, è possibile osservare il gioco in azione su Playstation 4, mentre sul lato destro si mostra la versione Nintendo Switch. Vi auguriamo dunque una buona visione!



Ne approfittiamo inoltre per ricordarvi che, oltre che su PS4 e Nintendo Switch, Bloodstained: Ritual of the Night è disponibile anche nelle versioni per PC ed Xbox One. Per ogni informazione sul gioco di Igrashi, potete fare riferimento alla nostra recensione di Bloodstained Ritaul of the Night, a firma di Filippo Facchetti. Sulle pagine di Everyeye trovate inoltre alcune guide dedicate al gioco, utili, ad esempio, per scoprire l'area segreta a 8 bit.