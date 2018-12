Bloodstained Ritual of the Night: Igarashi ci aggiorna sullo stato dello sviluppo

In un nuovo aggiornamento per i backer di Kickstarter, Koji "IGA" Igarashi ha aggiornato la community riguardo lo stato dei lavori su Bloodstained Ritual of the Night, affermando che lo sviluppo procede ormai a pieno regime.

Il producer giapponese ringrazia il team WayForward che "in queste settimane ci ha aiutato a migliorare alcuni aspetti del gioco, creando nuovi assets e altro materiale di alto livello" e ribadisce come lo sviluppo stia procedendo senza particolari intoppi.

Gli fa eco Jason Ryan, Senior Community Manager del publisher 505 Games: "Stiamo lavorando sui nemici, uno degli aspetti più delicati del gioco, per arrivare a questo punto abbiamo completato numerosi step, i layout dei livelli sono pronti, così come le animazioni e gli assets grafici, anche il combat system è praticamente terminato. Grazie a WayForward stiamo anche individuando vari bug."

Bloodstained Ritual of the Night è atteso per il 2019 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch mentre la versione per PlayStation Vita è stata cancellata.