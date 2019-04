Bloodstained: Ritual of the Night si mostra in un nuovo video di gameplay

Allo scorso PAX East era presente con una demo anche Bloodstaind: Ritual of the Night, il nuovo progetto di Koji Igarashi, già produttore di diversi titoli della serie di Castlevania, di cui il gioco punta ad essere l'erede spirituale.

Per l'occasione, i colleghi di GameSpot hanno girato un video in cui si possono ammirare ben 15 minuti inediti di gameplay, con tanto di boss battle contro un drago a due teste. Nel video è possibile dare un'occhiata ai progressi fatti durante lo sviluppo del gioco, che sarà pubblicato da 505 Games in estate su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e PC.

Protagonista del gioco sarà Miriam, una ragazza orfana colpita da una maledizione, per liberarsi dalla quale dovrà esplorare un castello infestato da demoni, sconfiggere il loro evocatore Gebel e trovare una cura. Bloodstained: Ritual of the Night sarà dunque ambientato in un castello, precisamente l'Inverted Castle, e sarà un action/platform a scorrimento orizzontale con elementi RPG.

Bloodstained: Ritual of the Night era stato finanziato su Kickstarter, dove in poche ore era già riuscito a raccogliere oltre 2 milioni di dollari. Lo sviluppo è stato affidato ad ArtPlay.

Che ne pensate di quanto visto finora? Vi attira il nuovo titolo di Igarashi? Per saperne di più, date un'occhiata alla nostra anteprima di Bloodstained: Ritual of the Night.