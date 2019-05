Bloodstained Ritual of the Night: multiplayer e nuovi personaggi tra contenuti post-lancio

In seguito all'apertura dei preordini di Bloodstained Ritual of the Night, emergono nuovi dettagli relativi al supporto post-lancio previsto dal team di sviluppo.

Secondo quanto specificato sul sito ufficiale del gioco, sembra infatti che quest'ultimo sarà piuttosto ricco. È infatti prevista l'introduzione di nuove modalità, outfit e personaggi giocabili aggiuntivi. Di seguito, vi riportiamo l'elenco completo di tutto ciò che il team di Igarashi ha in programma di pubblicare nel periodo successivo all'esordio dell'action-RPG a scorrimento laterale:

Modalità Corsa

Costume di Miriam pura

Modalità Attacco al boss

Modalità cooperativa e competitiva online e locali

Modalità rogue-like

2 personaggi giocabili extra

Modalità Caos

Modalità Classica

Modalità Vendetta boss

Dettagli non da poco e che farà sicuramente felici i giocatori interessati al titolo, tutti questi contenuti saranno aggiunti gratuitamente a Bloodstained: Ritual of the Night dopo la sua pubblicazione. Ad ora, non è tuttavia disponibile un calendario che offra dettagli in merito al periodo preciso in cui questi ultimi saranno messi a disposizione dell'utenza. In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che l'ultimo trailer di Bloodstained Ritual of the Night ha ufficialmente annunciato la data di uscita del gioco, che resta dunque atteso su PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Ansiosi di poterlo provare?