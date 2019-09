Bloodstained: Ritual of the Night, nuovi miglioramenti in arrivo per Switch

Una nota di 505 Games sul forum ufficiale di Bloodstained: Ritual of the Night annuncia nuovi dettagli sulle prossime patch in arrivo per la versione Nintendo Switch del gioco. Gli sviluppatori sono ancora al lavoro per migliorare le prestazioni grafiche sulla console della grande N.

I miglioramenti dovrebbero arrivare con due aggiornamenti separati, uno dei quali “conterrà la stragrande maggioranza delle modifiche” mentre l’altro “migliorerà le prestazioni in un paio di aree con nemici particolarmente problematici”. La nota inizia con le scuse da parte degli sviluppatori rispetto ai tempi di sviluppo che la risoluzione dei problemi sta richiedendo. Subito dopo vengono elencati i miglioramenti che saranno implementati con la prossima patch tra cui il miglioramento della qualità grafica, il miglioramento dei tempi di caricamento, l’aggiunta di effetti particellari e la risoluzione di alcuni problemi relativi all’input lag. Tutti i dettagli possono essere approfonditi sulla pagina del forum ufficiale.

Le correzioni verranno introdotte entro la fine di novembre e verranno forniti ulteriori dettagli nel corso del tempo. Solo qualche giorno fa Koji Igarashi, producer di Bloodstained: Ritual of the Night, aveva espresso le sue impressioni sulla situazione del gioco. In attesa dei prossimi aggiornamenti, potete leggere la nostra recensione di Bloodstained: Ritual of the Night.