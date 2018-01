Bloodstained Ritual of the Night: il nuovo filmato è dedicato al sistema di crafting

Koji Igarashi ha pubblicato su Youtube un nuovo filmato in cui ci illustra i vari elementi che andranno a comporre. Il video di oggi è incentrato sulle meccaniche di crafting.

Per creare oggetti utili o pezzi di equipaggiamento, il giocatore dovrà recarsi da Johannes, un alchimista che incontreremo nel corso dell'avventura. Johannes è in grado di combinare molteplici elementi per dare forma a oggetti nuovi. In questo filmato osserviamo il miglioramento di una frusta e la creazione di una pozione per la salute.

Bloodstained Ritual of the Night sarà pubblicato da 505 Games e arriverà nel corso del 2018 su PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation Vita e Nintendo Switch. Recentemente Igarashi ha presentato un nuovo livello ispirato al Giappone e condiviso un video dedicato ai costumi.