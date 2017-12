Bloodstained Ritual of the Night, il nuovo trailer è dedicato ai costumi

ha pubblicato un nuovo aggiornamento per i sostenitori della campagna Kickstarter di: il nuovo video (denominato Fashion Update) è incentrato sui costumi, sulle acconciature della protagonista e sugli accessori aggiunti nelle ultime settimane di sviluppo.

IGA fa sapere che i lavori sul gioco procedono bene, Bloodstained Ritual of the Night è atteso per il 2018 su PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation Vita e Nintendo Switch, pubblicato dal publisher 505 Games. Recentemente, Igarashi ha interrotto la collaborazione con lo studio Inti Creates, il quale stava supportando il team principale nello sviluppo dei modelli poligonali e della grafica delle ambientazioni.

Definito l'erede spirituale di Castlevania, Bloodstained è stato protagonista di una campagna Kickstarter di enorme successo, con oltre cinque milioni di dollari incassati.