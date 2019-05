Bloodstained Ritual of the Night: il nuovo trailer svela la data di uscita!

505 Games ha annunciato oggi che le versioni digitali per PC, PlayStation 4 e Xbox One di Bloodstained Ritual of the Night saranno disponibili a partire da martedì 18 giugno. La versione per Nintendo Switch sarà invece disponibile da martedì 25 giugno in versione digitale e dal 28 giugno in versione fisica.

Le versioni fisiche di Bloodstained Ritual of the Night per PlayStation 4 e Xbox One saranno in vendita a partire dal 21 giugno. Un nuovo filmato, impreziosito dalla colonna sonora di Michiru Yamane (Castlevania Symphony of the Night) e che evidenzia gli enormi miglioramenti tecnici che caratterizzano la più recente versione del gioco è visibile qui sopra.

Bloodstained Ritual of the Night è ambientato in Inghilterra nel XVIII secolo, i videogiocatori impersoneranno Miriam, una ragazza orfana colpita da una maledizione degli alchimisti che le sta lentamente trasformando la pelle in cristallo. Miriam cadrà in un misterioso coma, da cui si risveglierà dieci anni dopo. Il compito della ragazza sarà quello di raggiungere ed esplorare un castello infestato da una legione di demoni, fermare il loro evocatore Gebel, e trovare una cura contro la maledizione degli alchimisti.