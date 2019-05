Bloodstained: Ritual of the Night, il nuovo trailer svela Zangetsu

Bloodstained: Ritual of the Night è sicuramente un titolo attesissimo. Nato dalla mente di Koji Igarashi, producer di diversi titoli della serie di Castlevania, attinge a piene mani da quest'ultimo e sarà un action platform in 2.5D a scorrimento laterale con elementi GDR.

Per capire quanto la community sia fiduciosa in tale prodotto, basti pensare che è stato finanziato su Kickstarter in poche ore dal lancio della campagna. Vietato sbagliare dunque, e sembra che l'ultimo trailer mostrato vada proprio in questa direzione.

Il video ci mostra infatti il secondo personaggio giocabile Zangetsu, la cui voce è prestata dal celebre David Hayter, storico doppiatore di Solid Snake nella saga di Metal Gear Solid.

Nella descrizione del video si legge: "UCCIDI. FINO. ALL'ULTIMO. DEMONE. La vendetta di Zangetsu contro i demoni dell'inferno è una rabbia furiosa che non conosce riposo. Gioca come il samurai cacciatore di demoni in Bloodstained: Ritual of the Night, gratis dopo il lancio.

Zangetsu è interpretato dall'enorme talento vocale di David Hayter ed offre nuovi modi di goocare, esplorare e godersi la storia di Bloodstained. Usa la mortale katana Zangetsuto e falcia i tuoi nemici con devastanti magie elementali. Raggiungi posti impossibili con il suo arpione e scopri tutti i segreti che ti attendono."

La data d'uscita di Bloodstained: Ritual of the Night è fissata per il 18 Giugno su PC, PS4 e Xbox One e per il 25 Giugno su Nintendo Switch. Per saperne di più sul gioco potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Bloodstained. Ritual of the Night.