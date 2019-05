Bloodstained Ritual of the Night: sulle orme di Castlevania nella nostra Video Anteprima

Alla fine di uno sviluppo all’apparenza interminabile, il nuovo progetto di Koji Igarashi, BloodStained: Ritual of the Night, si appresta a giungere su pc e console nel mese di giugno e punta a rispolverare la formula ludica dei vecchi Castlevania bidimensionali.

Un’ambizione non da poco, che ha saputo attirare l’attenzione di critica e pubblico, culminando in una campagna kickstarter di notevole successo. Dopo aver trascorso un’ora in compagnia della versione finale, le nostre impressioni preliminari sulla produzione sono indubbiamente positive.

Inoltre sembra che ci sia tanta carne al fuoco, stando al sito ufficiale del gioco, secondo cui è previsto un notevole supporto in fase post-lancio. Tanti infatti gli extra in arrivo dopo l'uscita, tra cui nuove modalità, nuovi outfit e personaggi giocabili aggiuntivi, rilasciati a cadenza regolare.

Date un'occhiata alla nostra video anteprima, e se il gioco vi ha convinto sappiate che i preordini di BloodStained: Ritual of the Night sono già aperti, con sconti per un periodo di tempo limitato, riservati a chi effettuerà il pre-order su Steam e agli abbonati PlayStation Plus.

La data d'uscita di BloodStained: Ritual of the Night è fissata per martedì 18 giugno nelle versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One. La versione per Nintendo Switch sarà invece disponibile una settimana dopo, ossia a partire da martedì 25 giugno in versione digitale e dal 28 giugno in edizione fisica.