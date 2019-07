Bloodstained Ritual of the Night: la prima patch su Switch non risolve i problemi tecnici

Come vi abbiamo riferito nelle scorse settimane, la versione Nintendo Switch dell'ottimo Bloodstained Ritual of the Night ha presentato qualche problema tecnico in più del previsto.

Sulla console ibrida della grande N, il successore sprituale di Castlevania: Symphony of the Night ha lasciato alquanto a desiderare in termini di qualità grafica, di stabilità delle performance e ottimizzazione in generale.

Inti Creates ha da poco confermato che la prima grande patch per la versione Switch del gioco è stata ultimata dal team di sviluppo, ed è ora in attesa di approvazione. Sfortunatamente, tutte le correzioni delle problematiche di cui sopra sono state rimandate ad un futuro aggiornamento, che speranzosamente andrà finalmente a migliorare il comparto tecnico e grafico del gioco. Gli sviluppatori hanno promesso di condividere nuove informazioni al riguardo nelle prossime settimane.

Ciò su cui la patch interverrà, invece, sono le dinamiche e l'equilibrio di gameplay: diverse armi e abilità sono state nerfate, mentre alcuni nemici hanno ricevuto un boost ai propri HP, e non mancano nemmeno i fix di un paio di bug legati ai quest marker e all'HD Rumble. Per tutti gli altri dettagli vi rimandiamo al changelog completo.

Bloodstained Ritual of the Night è disponibile ora su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Gli sviluppatori hanno pubblicato il DLC Iga's Back Pack, disponibile per l'acquisto al prezzo di 9,99 euro.